شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقي: نقابة الموسيقيين لم تقصر في حق حلمي بكر ومصطفى كامل وقف معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حلمي عبد الباقي، على أزمة الفنان حلمي بكر قائلاً: نقابة الموسيقيين لم تقصر في حقه على الإطلاق، ومش لازم نقول عملنا وعملنا، ومصطفى كامل أعطي حلمي بكر نقيب شرفي للنقابة، ولم يجلس على كرسي النقابة إلا عندما جلس حلمي على كرسيه أولاً.

عقد منذ قليل اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس الاداره وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي اتخذه مؤخرًا.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين: أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف: مصطفى كامل فوضني بديلاً منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وإن شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الإنجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار إلى أننا كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا إيد واحدة في النهاية

وقال حلمي: كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.