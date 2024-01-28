شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين تضع هتافات ولافتات فى مقرها دعمًا لمصطفى كامل ورفضًا لاستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات "يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.



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ورفع عدد من اللافتات مكتوب عليها: "الموسيقيين ترفض الاستقاله، لا لقرار الاستقالة "، كما ردد هتافات: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، تراجع عن القرار" خلال الوقفة التى نظمها عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.



لافتات دعم

وسبق وكتب كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بوست كالأتي: "الحمد لله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكوراً والجزاء عند الله وحده، 15 شهرا وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقى تسلمتها مبنى مؤسف متهالك لا يليق، والحمد لله أصبح كما هو عليه معاشات 1035 للمدة الكاملة والحمد لله وصلت 1556 ولست راضياً، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط، الحمد لله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغنى من النقابة، والحمد لله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير وما زال البتر قائما حتى يومنا هذا".

وأضاف: "أرصدة مالية 69 مليون جنيه والحمد لله أصبحت 176 مليونا 15 شهراً وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثيرين جداً جداً من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعاية والعناية، شكراً من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء".