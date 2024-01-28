شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا يا كريزديه" مشهد كوميدى بين هشام إسماعيل ومحمد على رزق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد على رزق مقطعا كوميديا بينه وبين الفنان هشام إسماعيل على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" من داخل كواليس مسلسل "حدوتة منسية" الذى يشاركان في بطولته، حيث تقمص هشام إسماعيل شخصية أحد المذيعين بطريقة كوميدية ليسأل الفنان محمد على رزق والذى بدوره يجسد شخصية الراجل المستضاف، ليرد على سؤال من المذيع "تحب توجه الشكر لمين في لعيبة المنتخب؟" ليرد الرجل بطريقة كوميدية "شكرا يا كريزديه" وهى الجملة الشهيرة التي تصدرت الترند في الأيام الماضية.

وفى سياق آخر، يواصل محمد على رزق وهشام إسماعيل تصوير مسلسل "حدوتة منسية" الذى يعرض حاليا على شاشة CBC، ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، وآخرون من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.