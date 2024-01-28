شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي: رحلة "404" قصة فريدة وجريئة وأي منتج يحب يشتغل مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج محمد حفظي عن سبب حماسه في إنتاج فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكى، الذى ينافس في موسم منتصف العام السينمائي، قائلاً: "هو قصة فريدة جدًا وجريئة ورحلة إيجابية جدًا بتمر من خلالها مصاعب متتالية حتى الوصول للقاع، وبتنتهى نهاية فيها قدر كبير من الأمل والشجاعة وفيلم صادق ومكتوب باحترافية شديدة".

وتابع محمد حفظي في تصريحات صحفية: "العمل مليء بعناصر تشجع أي حد، سواء السيناريو للمؤلف محمد رجاء، ومخرج زى هاني خليفة ونجمة زى منى زكي، وأى منتج يحب يشتغل مع منى زكى".

واستكمل محمد حفظى: "قرأت السيناريو في 2016 وبعد خمس سنوات قررت أشارك في انتاجه، وبدأن نصور في سنة 2021 وأخدنا وقت طويل لحد ما نخلص، لكن اللى أخد وقت أكبر هو المونتاج وباقى المراحل وبعض المناقشات مع الرقابة، ولكن عمرنا ما حسينا اننا يأسنا واننا بنضحى بالفيلم ودايما متمسكين بالرؤية بتاعتنا".

وعن تعاونه مع المخرج هاني خليفة قال محمد حفظي: "كنت قلقان من التعاون مع هانى خليفة لإنى على علم إنه مش بيتنازل عشان هو عارف هو عاوز يعمل ايه وبياخد وقت في كل حاجة لكن هو شخص مخلص وصادق جدا وبيحترم السيناريست والنص والممثل ودى صفات تخلى الواحد يحب يشتغل معاه تانى".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.