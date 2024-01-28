شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يثير الجدل بفيديو "المقلداتية" بعد ظهوره مع تيريس جيبسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم محمد كريم جدلاً كبيرًا وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو نشره بعنوان "المقلداتية" وهو يدخن الشيشة على متن طائرة خاصة، وكتب "لكل المقلداتية واللي صعبانين عليا"، وحاز على إعجاب وتفاعل آلاف المتابعين عبر حسابه بموقع إنستجرام و فيس بوك، وقد نشر مؤخرًا عددًا من الفيديوهات بنفس العنوان أيضًا من الطائرة الخاصة ما جعل الجمهور يتساءل عمن هم "المقلداتية الذين يقصدهم كريم"، خاصة بعدما نشر عدد من الفيديوهات مع النجم العالمي تيريس جيسبون والذي زار مصر مؤخرًا بضيافة محمد كريم واللذان أعلنا عن تعاون سينمائي وغنائي بينهما قريباً.

وفي سياق متصل تعاقد النجم المصري محمد كريم على بطولة فيلم Judgment of the Dead، حيث يلعب كريم دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، والمأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.

الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام التشويقية والخيالية بين الحاضر والماضي وهو ذو طابع مصري، ويعود اختار قصته بسبب اهتمام محمد كريم بالحضارة المصرية وإبرازها عالمياً وأهمية وتأثير مصر والحضارة الفرعونية، ويقدم كريم شخصية الدكتور شريف فايز عالم المصريات والآثار، والذي يجب عليه إنقاذ العالم والمرأة التى يحبها، بعد أن اكتشف قطعة أثرية تسببت فى إطلاق روح شر قديم.