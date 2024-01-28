عروض فنتازيا الباهرة المحملة بالثقافة الآسيوية تشد أنظار زوار بوليفارد وورلد

تجذب العروض الآسيوية المشوقة، أنظار زوار منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض، ومنها عروض فنتازيا الباهرة المحملة بالثقافة الآسيوية والتي تأتي ضمن الخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة.

وتتضمن العروض رقصات تفاعلية وحفلات غنائية تعكس ثقافة آسيا وتاريخها العريق، حيث تقام على مسرح تفاعلي بشكل يومي بدءًا من الساعة الـ 4:45 عصرا حتى الساعة 10:00 مساء، وبأوقات متفاوتة.

وقد صمم المسرح الذي تقام عليه عروض فنتازيا، ليحاكي الهوية الآسيوية، حيث يتميز بوقعه أمام البحيرة الصناعية بمنطقة آسيا إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد وورلد”.

كما تنطلق من المسرح يوميا 6 عروض فنتازيا تاريخية متنوعة، والتي تجذب بحركاتها وطريقة أدائها زوار المنطقة، إلى جانب قرب مكان العروض من السوق العائم الذي يقدم تجارب تسويقية في المتاجر العشبية والأطعمة الشهية، إضافة إلى استعراض الفاكهة الآسيوية، لتنقل الزائر من قلب الرياض إلى وسط آسيا من أمام مسطح مائي يعكس جمالية المنطقة.

وتعد منطقة بوليفارد وورلد واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض، تنوعا واحتضانا للخيارات الترفيهية، إضافة إلى احتوائها على عدد من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص، ومجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومتاجر تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقعWeBook.com من خلال الرابط: اضغط هنا