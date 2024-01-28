أحلام تنعى حمدة تريم الشامسي بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة الإماراتية أحلام متسابقة الدراجات النارية الإماراتية حمدة تريم الشامسي، حيث كتبت على صفحتها :"نفس كلامي اخويه عبدالله انا إماراتيه واول مره اسمع عنها هالبنت الطيبه الخيره وفي هذا العمر لم تغريها الدنيا راحت لعمل الخير على العلن وسط المخاطر وساعدت وساهمت في بناء مستشفيات ومدارس وربي العالم ايش الاعمال اللي قدمتها سبحان الله ربي يجعل هذي الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها يارب ويمسح على قلب اميمتها واهلها وحبايبها يارب ادعوا لها".



توفيت متسابقة الدراجات النارية الإماراتية حمدة تريم الشامسي عن عمر 24 عاماً، وشكل الخبر مفاجأة لمتابعي حمدة حيث أنها تتمتع بسيرة طيبة وتقوم بالكثير من أعمل الخير خاصة في أفريقيا ولها الكثير من الصور مع الأطفال هناك.