مازن معضم يوجه هذه الرسالة لإليسا

ميرنا وليد - بيروت - بعد طرح وثائقي عن الفنانة اللبنانية إليسا، عبر الممثل اللبناني مازن معضم عن رأيه بالأمر حيث كتب :"بحب اليسا النجمة اللبنانية بس ما كنت هالقد بعرف اليسا الإنسانة، طريق طويل من التعب والتحدي والصعوبات تكلل بالنجاح والنجومية وحب الناس، اعجابنا فيكي وحبنا الك كبر اكتر بكتير الله يكون معك دايماً وان شالله دايماً بتألق ونجاح كبير".



وتحقق إليسا نجاحاً كبيراً بوثائقي خاص مُكوّن من 3 حلقات، طُرح على منصة نتفليكس بعنوان it’s ok.

ويتضمن الوثائقي محطات من طفولة إليسا ومسيرتها الفنية والشخصية.