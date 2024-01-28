ناعومي واتس: "حتى الآن لم أستطع تخطي وفاة والدي"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت النجمة البريطانية ناعومي واتس أنها لم تتخطى الى حد الآن أبدًا وفاة والدها، حيث توفي بيتر واتس، الذي كان مهندس صوت في فرقة بينك فلويد، بسبب جرعة زائدة من الهيروين عن عمر يناهز 31 عامًا عندما كانت ناعومي في السابعة من عمرها، وقالت: "الحزن لا يختفي أبدًا، لكن عند لعب أدوار مختلفة في الأفلام تجد طرقًا جديدة لفهمه، وحتى يومنا هذا، كامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، كنت أتمنى لو شهدت ما يعنيه أن يكون لديك أب أتحدث إليه في أوقات مختلفة من حياتي، وأتمنى لو كان هنا ليربت على ظهري عندما أحظى بلحظات ناجحة أو لحظات معقدة أزعجتني".



وتحدثت واتس سابقًا عن التعامل مع الحزن بعد عقود من فقدان والدها، حيث قالت لمجلة فوغ الأسترالية في عام 2021: “بعد أن كبرت وأنا أفقد والدي في سن مبكرة جدًا، أعتقد أن هذه قصة أعرفها جيدًا، حيث تشعر أنك فقدت جزءًا من نفسك، وتشعر وكأنك لم تتشكل بشكل كامل بطريقة ما".