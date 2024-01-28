ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية أميرة أديب فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تسوده أجواء الكوميديا، من كواليس مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني.

ويظهر الفيديو لقطات لأبطال العمل وهو نائمين في الكواليس.

وكتبت أميرة تعليقا على الفيديو: "وبينا ميعاد نوم مش ‏عايزة الصحفيين يسألوني مين أكتر حد بينام في اللوكيشن تاني".

يذكر أن الجزء الثاني من"وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

كانت هذه تفاصيل خبر أميرة أديب تنشر فيديو مضحك من كواليس " وبينا ميعاد 2 " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.