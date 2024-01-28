محمد حماقي| التفاصيل الكاملة لحفل السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد حماقي لحفل غنائي جديد في السعودية، بعد توقف دام لقرابة 4 أشهر، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك لعدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل محمد حماقي في السعودية 2024

يقام الحفل في مدينة جدة في الثاني من فبراير القادم، على أحد السواحل الكبرى هناك، ويتم طرح التذاكر، غدًا الجمعة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

آخر حفلات حماقي قبل أحداث غزة

التقى حماقي بجمهوره أخيرًا في الإسكندرية في أكتوبر من العام الماضي بالإسكندرية، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم فاق التوقعات، وتوقف نشاطه بعدها نظرًا للأحداث الراهنة التي يعشيها أهل قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 من أكتوبر.

جولة أمريكية لـ حماقي للمرة الأولى في تاريخه

وكما يستعد حماقي لجولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، التي تنطلق في الفترة بين فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

بلغت مشاهدات أغنية “ايه السعادة دي” أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ومن كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها "ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت



كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.