كريم عبدالعزيز يهنئ غادة عادل على فيلم أهل الكهف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان كريم عبدالعزيز على تهنئة الفنانة غادة عادل على فيلمها الجديد "أهل الكهف" والمقرر طرحه في صيف 2024، وذلك تعليقا على طرح ملصق دعائي لها، ظهرت خلاله مرتدية ملابس شخصيتها في العمل.

وعلق كريم على الملصق الذي نشرته غادة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: "مبروك حبيبتي.. إن شاء الله نجاح كبير".

وكان المنتج محمد رشيدي كشف عن الملصقات الفردية لفيلم "أهل الكهف"، وكانت لعدد من نجوم العمل، وبينهم: خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، صبري فواز، ريم مصطفى.

ويشارك في فيلم أهل الكهف مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم: خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.