رامي صبري يحتفل بعقد قران شقيقته "ريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان رامي صبري بـ عقد قران شقيقته ريم صبري، وسط حضور العائلة والأصدقاء.

وشارك رامي الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب لأغنية "بين الحيطان"، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

أغنية "بين الحيطان" من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري

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