شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي واتس: حتى الآن لم أستطع التغلب على وفاة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية ناعومي واتس أنها لم تتغلب أبدًا على وفاة والدها المأساوية، حيث توفي بيتر واتس، الذي كان مهندس صوت في فرقة بينك فلويد، بسبب جرعة زائدة من الهيروين عن عمر يناهز 31 عامًا عندما كانت ناعومي في السابعة من عمرها.



ناعومي واتس

قالت الممثلة في أحدث حوارتها: "الحزن لا يختفي أبدًا، لكن عند لعب أدوار مختلفة في الأفلام تجد طرقًا جديدة لفهمه، وحتى يومنا هذا، كامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، كنت أتمنى لو شهدت ما يعنيه أن يكون لديك أب أتحدث إليه في أوقات مختلفة من حياتي، وأتمنى لو كان هنا ليربت على ظهري عندما أحظى بلحظات ناجحة أو لحظات معقدة أزعجتني".

والدة نعومي، مصممة الأزياء، ميفانوي، المعروفة باسم ميف، انفصلت عندما كانت في الرابعة من عمرها، وأوضحت الممثلة سابقًا كيف ساعدت بينك فلويد ميف ماليًا على "بدء الأمور" بعد وفاة بيتر، لكنها ووالدتها ما زالا يعانيان.

وتحدثت واتس سابقًا عن التعامل مع الحزن بعد عقود من فقدان والدها، حيث قالت لمجلة فوغ الأسترالية في عام 2021: “بعد أن كبرت وأنا أفقد والدي في سن مبكرة جدًا، أعتقد أن هذه قصة أعرفها جيدًا، حيث تشعر أنك فقدت جزءًا من نفسك، وتشعر وكأنك لم تتشكل بشكل كامل بطريقة ما".