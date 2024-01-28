شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلق ومنصة X تحجب.. آخر تطورات صور تايلور سويفت الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت منصة X، اليوم إجراءات أكثر صرامة لتقليل البحث عن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي للنجمة العالمية تايلور سويفت، والتي تسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، دفعت الكثير من النجوم والمشاهير لإقرار قوانين لتلك الاستخدامات التي تثير ضجة بلا هدف ضد المشاهير.

وفي تقرير نشر عبر صحيفة فاريتي، كشفت الشبكة الاجتماعية X عن استخدامها بعض التقنيات الجديدة على مستوى النظام الأساسي لإبطاء انتشار الصور المزيفة لتايلور سويفت، ومنع وصول المستخدمين لكلمات البحث الوصول لتلك الصور المنتشرة، وفي حال ظهورها يتم حجبها بشكل كامل عن الرؤية.

ونقل التقرير تصريحات لـ جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية للمنصة الاجتماعية: "هذا إجراء مؤقت وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه الظاهرة لمنع تكرارها".

كما علق البيت الأبيض على هذه القضية، وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على سؤال إذا كان الرئيس الأمريكي سيدعم تشريع يجعل من انشاء تلك الصور الإباحية من الذكاء الاصطناعي غير قانونية، قالت: "نحن منزعجون من التقارير عن تداول الصور التي تداولت، من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تشريع، للتعامل مع هذه القضية".

وأصدرت SAG-AFTRA أمس بيانًا يدين الصور المزيفة لـ "سويفت" باعتبارها "مزعجة وضارة ومثيرة للقلق العميق"، وقالت "إن تطوير ونشر الصور المزيفة - خاصة تلك ذات الطبيعة البذيئة - دون موافقة شخص ما يجب أن يصبح غير قانوني".

جاءت تلك الخطوات بعد عدة أيام من انتشار الصور الجنسية الصريحة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لـ سويفت عبر منصة أكس، والتي سرعان ما انتشرت لعدد من المنصات الأخرى.