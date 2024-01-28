هل تراجع مصطفى كامل عن إستقالته من منصب النقيب بعد وقفة أعضاء مجلس إدارة النقابة ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتهت منذ قليل وقفة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة للمطالبة بعودة الفنان المصري مصطفى كامل لمنصب النقيب بعد تقدمه بإستقالته من المنصب.

وقال الفنان المصري حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة إن مصطفى كامل لايزال متأثرا ولم يتراجع عن استقالته حتى الآن لكن أعضاء مجلس الإدارة سوف يتوجهون إلى منزله اليوم لإقناعه بالعودة إلى منصبه.

وقد قرر بعض أعضاء مجلس الإدارة نقابة الموسيقيين المصريين، إعداد وقفة داخل مقر النقابة نهار اليوم الأحد، لمطالبة النقيب مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة .

وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

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