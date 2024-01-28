ياسمين صبري تخطف الأنظار باللون الأسود بأحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، صورة جديدة لها، وظهرت ياسمين، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت سوداء اللون وتوب بأكمام باللون البني الفاتح، وبنطلون باللون الاسود، وحقيبة يد خضراء اللون .



و تركت ياسمين صبري خصلات شعرها الناعمة منسدلة وراء كتفيها، ووضعت ميك آب هادئ متناسب مع لون بشرتها، مما زادت من جمالها وأنوثتها وجمالها الطبيعي.

ويعرض لـ ياسمين صبري حاليا فيلم أبو نسب، الذي تشارك في بطولته مع محمد إمام ويتصدر الفيلم شباك التذاكر من حيث الإيرادات.

ويضم الفيلم محمد إمام، هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الممثلة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب.