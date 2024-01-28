أحمد حلمي يشيد بفيلم زوجته منى زكي "رحلة 404" .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل المصري أحمد حلمي بفيلم زوجته الممثلة منى زكي "رحلة 404"، وكتب أحمد حلمي في منشور له عبر حسابه: " ألف مبروك الفيلم . . صحيح شهادتي مجروحه بس معلش هقولها .. فيلم تحفه وانتي كنتي .. (شهادتي المجروحه) ... كالعاده..".

وكانت منى زكي قد قالت منذ أيام : "أحمد مبسوط من الفيلم ومعجب به جدا، وبيبارك لنا كلنا. راجل محترم".

وفيلم "رحلة 404" من بطولة منى زكي، محمد علاء، حسن العدل، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، شادي ألفونس، ومن إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء .



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