أحمد حلمي يهنئ منى زكي على فيلمها "رحلة 404": "شهادتي مجروحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان أحمد حلمي تهنئة لزوجته الفنانة منى زكي، على فيلمها الجديد "رحلة 404".

ونشر حلمي بوستر الفيلم على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ألف مبروك الفيلم، صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها، فيلم تحفة شهادتي مجروحه كالعادة".

يذكر أن فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، حسن العدل.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

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