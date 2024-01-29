هالة صدقي ترد على منتقدي ظهور نجاة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علقت الفنانة هالة صدقي، على الانتقادات الموجهة للمطربة نجاة بعد ظهورها في حفل "جوي أوردز" بالسعودية

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "بالعكس أنا شايفة ظهورها أسعدنا وأبهجنا وكنا عاوزين أكتر من أغنية من كتر الإشتياق للفن المصري ومن الجيل ده اللي اتحرمنا منه وللجيل الصغير اللي لسه ميعرفهوش".

وأضافت هالة صدقي: عندما تجد نجمة كبيرة مثل نجاة تشعر أنها مهملة ولا يهتم بها أحد أو لم يعد أحد يتذكرها والإعلام أبتعد عنها فبالتالي يعتبر وفاة لها، لكن حفل كبير مثل "جوي أوردز" تجد أن الجمهور سعيد بها، وظهورها أعادها للحياة مرة تانية.

واختتمت الفنانة هالة صدقي حديثها قائلة :"أنا معاها في فكرة ظهورها وهي كانت جميلة وشخصية لذيذة وليها طلة في المسرح وأبهرتنا بشكل كبير".