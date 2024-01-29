ياسمين صبري بداخل الطائرة ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بداخل طائرة خاصة، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام" وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" أثناء لرحلتها لـ باريس، وعلقت قائلة : "باريس الحب".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بملامح هادئة، وشاركت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس رياضية.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم برفقة النجم أحمد الفيشاوي، من كواليس فيلمهم الجديد "بنقدر ظروفك"، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

خضعت الفنانة درة لأحدث جلسة تصوير، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستان باللون الأبيض ومكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

مروة الازلي

شاركت مروة الازلي أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام "،وظهرت بشورت قصير وتوب باللون الأخضر.

مي حلمي

نشرت مي حلمي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت مرتدية جمبسوت باللون البيج.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل مع المصمم اللبناني ايلي صعب، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "اصنع ضوء الشمس الخاص بك".