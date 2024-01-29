شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة وبس.. أحمد جمال يستعد لطرح أغنية جديدة في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس"، وهى الأغنية الذى يستعد لطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب المقبلة، مثلما اعتاد مع جمهوره على طرح أغنية بتلك المناسبة على مدار الأعوام السابقة.

وأكد أحمد جمال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تلقى إعجابهم، وقد انتهيت منها مؤخرًا استعدادًا لعيد الحب".

جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال، شارك فى وقت سابق من العام الماضى بالمؤتمر العمالى الحاشد لاتحاد عمال مصر، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث قدم عددا من الأغانى الوطنية، وردد معه المشاركون بالمؤتمر كلمات الأغانى، ورفعوا أعلام مصر، ورفع المطرب الشاب وقتها خلال غنائه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أحيا قبلها حفلاً غنائياَ ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، بمحافظة قنا، وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية إضافة إلى أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.