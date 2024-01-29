شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الثانى من Halo وتجربة جديدة فى الفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شبكة Paramount+، عن التريلر الأول للموسم الثاني من مسلسلها Halo المقرر عرضه في 8 فبراير المقبل، بعد تحقيقه شعبية كبيرة في الجزء الأول الذى عرض في 9 حلقات عام 2022.

ونشرت الشبكة تريلر بلغت مدته حوالي دقيقة لأولى ملامح الموسم الثاني الجديد، والذى يظهر من خلاله معارك أخرى جديدة في الفضاء، على أن يظهر بابلو شرايبر، صاحب شخصية ماستر شيف، بشكل مختلف في الملامح الأولي للعمل المنتظر.

وسبق أن حصل الموسم الأول من المسلسل على تقييم وصل إلى 71% من قبل النقاد العالميين، و51% من قبل مشاهدين معتمدين من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وتدور أحداث المسلسل حول انتقال المشاهدين إلى القرن السادس والعشرين لمشاهدة معركة بين البشر وسباق فضائي، وذلك من خلال تمثيل الصراع الملحمي في القرن السادس والعشرين بين البشرية وتهديد أجنبي معروف باسم العهد، ستقوم HALO بنسج قصص شخصية مرسومة بعمق مع الحركة والمغامرة ورؤية غنية بالتخيل للمستقبل.

مسلسل Halo من بطولة بابلو شرايبر، ناتاشا ماكيلهون، تشارلي مورفي، جين تايلور، شابانا عزمي، بوكيم وودبين، كيت كينيدي، ناتاشا كولزاك، وبنتلي كالو.