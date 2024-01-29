شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى المخرج نادر جلال.. بصمات كبيرة فى السينما وثنائية مهمة مع الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير نادر جلال، الذى ولد زى النهاردة وأخرج العديد من الأعمال المميزة التي جعلته يبصم اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما المصرية، وربما لا يعلم كثيرون أن نادر جلال كون ثنائية مهمة للغاية مع الزعيم عادل إمام.

تلك الثنائية أسفرت عن أكثر من 10 أفلام، وبالتحديد 11 فيلمًا مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نستعرض فيه أهم أعماله مع عادل إمام.

قائمة الأفلام التي جمعت نادر جلال مع عادل إمام هي كالآتى: "ولا من شاف ولا من دري، سلام يا صاحبي، 5 باب، واحدة بواحدة، جزيرة الشيطان، الواد محروس بتاع الوزير، رسالة إلى الوالي، الإرهابي، بخيت وعديلة / الجردل والكنكة".

ومن يشاهد القائمة يراها مليئة بالأعمال العظيمة التى تصنف ضمن أهم أفلام الزعيم، مثل 5 باب، جزيرة الشيطان، بالإضافة لسلام يا صاحبى الذى حقق نجاحاً كبيراً والإرهابى، كما تظهر تلك الأعمال التنوع الكبير فى الدراما الموجودة بتلك الأفلام ما بين الكوميدى والأكشن، والدرامى.