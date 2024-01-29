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دخلت الممثلة التركية، تولين ايجه، القفص الذهبي في خبر شكّل مفاجأة سعيدة لجمهورها.
تولين ايجه، التي اشتهرت بدورها في مسلسل “ابنة السفير” وفي مسلسل “كل ما يخص الزواج”، تزوجت بحبيبها عازف البيانو الإيطالي ألبرتو جيوريولي.
وتداول جمهور تولين أكثر من صورة لها من حفل الزفاف حيث اختارت ان تطل بهذه المناسبة المميزة في حياتها بفستان زفاف بسيط.
وقد تفاجأ محبّي تولين بتغيير شكلها بعد اعتمادها اللون الاشقر لشعرها فلم يتعرّف عليها جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- زواج نجمة مسلسل “ابنة السفير” من حبيبها الإيطالي… هكذا صدمت جمهورها الذي لم يتعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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