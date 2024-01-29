ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية أنغام في حفل "الحوار الغنائي" الذي أحيته الى جانب الفنان المصري تامر عاشور بفستانين أحدهما لاق اعجاب الجمهور وهو الفستان الوردي من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد.
وتميز الفستان بقصة الكتف الواحد ومزود بذيل طويل ويصل سعره إلى 7450 دولار اميركي، أي ما يعادل 230 ألف جنيه مصري.
هذا وتصدر الحفل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان تم الاعلان فيه عن منح أنغام وتامر عاشور الاقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية مما أفرح النجمين بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنغام الوردية في حفلة "الحوار الغنائي" من تصميم طوني ورد وهذا سعر الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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