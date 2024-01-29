شاهد الفنان الكويتي ولد الديرة يظهر داخل مستشفى في أبوظبي ويكشف حقيقة من تكفل بعلاجه

تم تداول مقطع فيديو يظهر الفنان الكويتي المعروف بـ “ولد الديرة”، خالد العقروقة، بعد عودته من العلاج في الإمارات بسبب إصابته بالسرطان.

وفي الفيديو، أوضح خالد العقروقة أنه يتواجد حاليًا في مستشفى كليفلاند بأبو ظبي لتلقي العلاج.

وأرسل رسالة لمن يسألون عن تكلفة سفره ومن يتحملها، قائلاً: “ما الذي ترغبون في معرفته؟ الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، جميعها دول واحدة”.

وأشار إلى أنه سافر إلى الإمارات على نفقة وزارة الصحة الكويتية.

يُذكر أن “ولد الديرة” اكتشف عودة السرطان إليه بعد أن تعافى منه في عام 2015.

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