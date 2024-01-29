أحلام تتعرض للسرقة للمرة الثانية في باريس.. والكشف عن قيمة المسروقات

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لحادث سرقة للمرة الثانية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت أحلام قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16، بعد أن فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقيبتان من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل.

وأوضحت أحلام أنها تركت الحقائب عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.

ويُعتقد أن كاميرات المراقبة في المسكن قد تساعد في التوصل إلى المتورطين في عملية السرقة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس. ففي عام 2016، أبلغت عن سرقة ساعة “رولكس” بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis الفاخر المطل على برج إيفل.

وكانت قد وضعت حقيبتها إلى جانبها، لتلاحظ بعد ذلك اختفاء ساعتها والحجر الكريم.