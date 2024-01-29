شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد رياض الخولى.. وافق على فيلم طيور الظلام بعد نصيحة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان الكبير رياض الخولى الذى ولد زي النهاردة في الـ 29 من يناير، وترك بصمة كبيرة في عالم السينما والدراما المصرية بالإضافة لخشبة المسرح، وذلك بعد بصمات عديدة كل واحدة منها جعلته يتربع على عرش أهم الفنانين في جيله.

الفنان رياض الخولى ورغم الأدوار العديدة الذى يمتلكها بمسيرته الفنية إلا أن أحدها كان بمثابة مفتاح الصعود له.. وهو مشاركته في بطولة فيلم "طيور الظلام" مع الفنان الكبير عادل إمام، وذلك بعدما منحته تلك الفرصة عالم كبير من النجومية، ورغم ذلك فإن الفنان رياض الخولى رفض المشاركة بالبداية.

الفنان رياض الخولي روى القصة مؤكداً أنه وقتها كلمه الكاتب الكبير وحيد حامد قبل التصوير، وطلب مقابلته، وعرض عليه سيناريو الفيلم، واستكمل الخولى أنه في البداية لم يكن مقتنعا بدخول التجربة، إلا أنه بعدها ذهب لوالدته وحكي لها، وشجعته على الخطوة وبعدها بيومين ذهب وصور الفيلم.

فيلم طيور الظلام الذى عرض منذ قرابة 30 عام حقق نجاحاً كبيراً فى السينما إذ اعتبر من أهم أفلام السينما المصرية بتاريخها، وكان علامة مميزة بمشوار كل المشاركين فيها.