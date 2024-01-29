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ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنانة والملحن الإماراتي فايز السعيد لوعكة صحية، أدت إلى دخوله المستشفى وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على السرير داخل الغرفة، وقد تفاعل الجمهور مع هذا الخبر بشكل كبير وحاولوا الإطمئنان على صحته.
وقد شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض صورة لفايز السعيد من داخل المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وعلقت: "أجر وعافية يا بو حمدان.. خطاك السوء يا بو حمدان."
كما شارك الفنان سعود بو سلطان صورة له أيضاً وعلق: "سلامتك يا طيب، ما تشوف شر، فايز من أطيب الناس، حمدالله على سلامتك."
كانت هذه تفاصيل خبر فايز السعيد يتعرض لوعكة صحية.. ورحمة رياض تدعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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