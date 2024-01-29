يوسف الخال يتحدث عن والده.. هذا فارق العمر الكبير بينهما وتعرض لأزمة يوم ولادته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني يوسف الخال عن علاقته بوالده الراحل الشاعر اللبنان يوسف الخال، وإرثه لإسمه.



وقال يوسف الخال أن والده ولد عام 1917، قبل قيام دولة لبنان الكبير، وأنه حصل على الهوية اللبنانية، لكنه بأساسه من منطقة على الحدود بين لبنان وسوريا.

وقال يوسف: "والدي تزوج قبل والدتي من سيدة أمريكية كانت رسامة، وعاش معها في أمريكا فترة، وأنجبا طارق وجواد، وجميعهم رحلوا عن عالمنا، ولو كان والدي على قيد الحياة اليوم لكان عمره 106 أو 107 سنوات".

وكشف يوسف الخال أن والده تعرض لأزمة قلبية يوم ولادته، وقال: "والدي كان عمره يومها 60 سنة، ومن سعادته بولادتي أصيب بذبحة قلبية، فكنت أنا مع أمي في غرفة وهو في عرفة مع مصل العلاج الخاص به، ومن سعادته بولادتي أطلق علي اسمه يوسف. فارق السن بين والدي ووالدتي أيضا كان كبيرا، وتزوجا عندما كان عمره 53 سنة تقريبا، وعمرها 23 سنة، وأنا أحمل إرثه على كتفي ولن أحيد عنه".

حديث يوسف الخال هذا جاء خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن" المذاع عبر قناة LBC اللبنانية.