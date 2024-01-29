ممثلة ومذيعة لبنانية تمارس رياضة السباحة بالمايوه في عز العاصفة!

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة والمذيعة اللبنانية ساندرا منصور حالةمن الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترتدي المايوه وتمارس رياضة السباحة في لبنان، بالرغم من تأثر مناخه بعاصفة أطلق عليها إسم "دانييلا".
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن إستغرابهم من قوة قلبها، وتماهيها مع الإحساس بالبرد.
وقد شاركت ساندرا منصور بمسلسل "بردانة أنا" للممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج نديم مهنا، وبطولة بديع أبو شقرا ووسام حنا وجوزيف بو نصار وجناح فاخوري ونهلا داوود، جهاد الأندري، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جمال حمدان، وجويل حمصي.
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