العنود اليوسف عن لقائها بمعجبة: "صرخت وبكيت من الفرحة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي العنود اليوسف عن لحظة لقاء معجبة بها، اذ نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص معلقة بالقول: "أول ما شافتني صرخت صرخة أنا انفجعت وتبكي من الفرحة، والموجودين كلهم تجمعوا علينا توقعوا مسويه لها شيء وقالت أحبك".



على صعيد آخر أكدت زميلة العنود في السابق أنها دائماً ما تعاني من مشاكل في عينيها بقولها :"العنود ما تشوف فجأة، صدق أول مرة أشوف العنود بهذي الحالة.. وهي دايم عيونها تتعب كل أربع شهور لازم يصير لها شي بـ عيونها.. سبحان الله ماندري وش السبب.. لاحول ولاقوة إلا بالله".