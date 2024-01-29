ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة التركية هاندا أرتشيل على تغييرها لون شعرها واعادته بعد ذلك الى لونه الطبيعي، قائلة: "لقد أحببت الصبغة كثيرًا ومن الجيد أنني صبغت شعري.
لكن لم أتحمل ذلك، اتضح ان صبغ الشعر بشكل مستمر يعتبر مشكلة، لقد فوجئت لأنها كانت أول مرة لي."
وكانت إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مفادها أن غيرة حبيب هاندا أرتشيل، هاكان سابانجي قد دفعته لطرد سائقها الشخصي، وذلك لأنه لا يزال شاب بعمر صغير، وهذا ما لم يتقبله، وقام بإستبداله بسائق شخصي آخر أكبر سنًا، وهذا الأمر كانت راضية عنه هاندا ولم يزعجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغييرها لون شعرها..هاندا أرتشيل بتصرف لافت وهكذا علّقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.