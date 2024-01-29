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تعرف على فعاليات "متحف الطفل" بمعرض الكتاب في دورته 55

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ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن انطلاق فعاليات مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " ، مساء امس الاحد 28 يناير والتى تستمر حتى الثلاثاء 6 فبراير، داخل منطقة الأطفال بالصالة رقم 5 في المعرض الدولى للكتاب في نسخته 55 ، والذى افتتح ابوابه للجمهور منذ يومين.

تستهدف فعاليات متحف الطفل،  الاطفال من عمر 6 سنوات وحتى 13 عام  واختيرت بعناية لتتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة واتسمت بالبساطة والجاذبية حتى تثير شغف الاطفال وتعمل على تنمية مداركهم .

قال الدكتور نبيل حلمي، ان " متحف الطفل " احدى المراكز الابداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة ، يقدم  مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عرض تفاعلي لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية، و المتحف  هذا العام يقدم ضمن مشاركته أنشطة وورش مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقدم فريق إدراك عرضًا فنيًا ضمن فعاليات مشاركة متحف الطفل يومي الجمعة 2 فبراير والثلاثاء 6 فبراير.

وقال الدكتور اسامة عبدالوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل "، ان اولى هذه الفعاليات كانت  ورشة عمل تحت عنوان " تيجان فرعونية " حيث اعطى كل طفل تاج من خامات الورق المقوى وطلب منه تلوينه والتى استخدمت فيها الوان غير ضارة ، وهدفت الورشة الى تعريف الاطفال بحضارة بلادهم  حيث تعمل على اثارة شغف الاطفال للتساؤل عن تاريخ تلك التيجان ، مما يسهل من تعلم الموضوعات المعقدة، ليس فقط عن الحضارة نفسها ولكن أيضًا عن علم الآثار" بطريقة بسيطة وممتعة .

كما اشار عبدالوارث، الى ان المتحف قدم لزواره من الاطفال وذويهم ورشة عمل بعنوان "سيارة مجسمة" حيث قام كل طفل بتلوين باترون لسيارة وطى اجزاء منها لتكوين الصورة النهائية لها ، وهدفت ورشة العمل تعليم الاطفال تحويل الرسوم الكرتونية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ، والتعرف على كيفية اختيار الأبعاد و القياسات المناسبة للمجسمات ثلاثية الابعاد ، وتعلم مهارات التفكير المنطقي والإبداعي .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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