تعرف على فعاليات "متحف الطفل" بمعرض الكتاب في دورته 55

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن انطلاق فعاليات مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " ، مساء امس الاحد 28 يناير والتى تستمر حتى الثلاثاء 6 فبراير، داخل منطقة الأطفال بالصالة رقم 5 في المعرض الدولى للكتاب في نسخته 55 ، والذى افتتح ابوابه للجمهور منذ يومين.

تستهدف فعاليات متحف الطفل، الاطفال من عمر 6 سنوات وحتى 13 عام واختيرت بعناية لتتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة واتسمت بالبساطة والجاذبية حتى تثير شغف الاطفال وتعمل على تنمية مداركهم .

قال الدكتور نبيل حلمي، ان " متحف الطفل " احدى المراكز الابداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة ، يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عرض تفاعلي لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية، و المتحف هذا العام يقدم ضمن مشاركته أنشطة وورش مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقدم فريق إدراك عرضًا فنيًا ضمن فعاليات مشاركة متحف الطفل يومي الجمعة 2 فبراير والثلاثاء 6 فبراير.

وقال الدكتور اسامة عبدالوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل "، ان اولى هذه الفعاليات كانت ورشة عمل تحت عنوان " تيجان فرعونية " حيث اعطى كل طفل تاج من خامات الورق المقوى وطلب منه تلوينه والتى استخدمت فيها الوان غير ضارة ، وهدفت الورشة الى تعريف الاطفال بحضارة بلادهم حيث تعمل على اثارة شغف الاطفال للتساؤل عن تاريخ تلك التيجان ، مما يسهل من تعلم الموضوعات المعقدة، ليس فقط عن الحضارة نفسها ولكن أيضًا عن علم الآثار" بطريقة بسيطة وممتعة .

كما اشار عبدالوارث، الى ان المتحف قدم لزواره من الاطفال وذويهم ورشة عمل بعنوان "سيارة مجسمة" حيث قام كل طفل بتلوين باترون لسيارة وطى اجزاء منها لتكوين الصورة النهائية لها ، وهدفت ورشة العمل تعليم الاطفال تحويل الرسوم الكرتونية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ، والتعرف على كيفية اختيار الأبعاد و القياسات المناسبة للمجسمات ثلاثية الابعاد ، وتعلم مهارات التفكير المنطقي والإبداعي .