علي الحجار يكشف عن العقبات التي منعته من تحقيق حلمه "100 سنة غنا" منذ 22 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المطرب علي الحجار خلال ندوة تكريمه في جريدة "الخليج 365" عن الصعوبات التي واجهها من أجل تحقيق حلمه وإطلاق مشروع "100 سنة غنا"، بحضور الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، سامي أبو العز رئيس التحرير التنفيذي ، وأدار الندوة أمجد مصطفى رئيس التحرير التنفيذي بحضور عدد من الزملاء.

وأشار الحجار إلى إنه مشروع ضخم ويحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة، لم يستطع أن يتحملها بمفرده على الرغم من تيسر حالته المادية، فالأمر لم يتوقف على الغناء فقط، فهناك موزعين وأوركسترات ومهندسي صوت، فضلًا عن تكلفة استئجار الاستوديوهات لتسجيل الأغاني والتي أصبحت باهظة الثمن حيث وصل إلى 1000 و 1200 جنيهًا خلال الساعة الواحدة، لافتًا إنه يحتاج حوالي 30 ساعة لتسجيل أغنية واحدة فقط.

علي الحجار يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في تنفيذ مشروع “100 سنة غنا”

كشف علي الحجار عن بداية رحلة البحث عن جهة مسؤولة تتكفل بمشروع 100 سنا غنا حتى يخرج للنور، وقال: "قدمته للوزير فاروق حسني من حوالي ٢٢ سنة ووافق عليه ووقعلي إنه يتعمل مع صندوق التنمية الثقافية، ولكن توقف المشروع هناك".

علي الحجار في ندوة الخليج 365

وتابع: "قررت أتحدث عن المشروع في كل ندوة صحفية أو حوار تليفزيوني أظهر خلاله، لعل أحد المسؤولين يتحمس لتنفيذ الفكرة"، لافتًا: "احنا مش هنقدر نوقف غنا ولا عايزين نوقف أغاني المهرجانات والراب لان ليهم جمهور خاص لكن على الأقل نوزن الحكاية للمستمع انه يبقى عنده ده و ده وتبقى له فرصة اختيار بين الأفضل والأصح بالنسبه له".

علي الحجار للوفد: تلقيت مكالمة من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني قالتلي الدولة عايزة تتكفل بمشروعك

وأردف الحجار: "سعيت كثيرًا لتنفيذ مشروع "100 سنة غنا"، حتى تلقيت مكالمة من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، أخبرتني خلالها إنها تود تنفيذ مشروع ١٠٠ سنة غنا والدولة ستتكفل بالمشروع بأكمله"، مضيفًا: "وخدنا وقت في تحديد مواعيد الحفلات لغاية ما اتحدد أخيرًا يوم ١٤ فبراير في عيد الحب".

علي الحجار في ندوة الخليج 365

تكريم علي الحجار في جريدة الخليج 365 احتفالًا بقرب انطلاق مشروعه “100 سنة غنا”

وعقدت جريدة الخليج 365 ندوة تكريم للمطرب علي الحجار تزامنًا مع احتفالها هذا العام بمرور ٤٠ سنة على ميلادها، حيث كشف لأول مرة تفاصيل جديدة وكواليس حصرية عن مشروعه "100 سنة غنا" الذي يستعد لإطلاق أول حفلاته يوم 14 فبراير القادم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأدار ندوة المطرب علي الحجار، الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير، والأستاذ سامى أبو العز رئيس التحرير التنفيذي، والأستاذ أمجد مصطفى المشرف العام على قسم الفن، بحضور عدد كبير من الزملاء بالمؤسسة.