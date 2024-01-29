شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم بول أندرسون بطل Peaky Blinders مبلغا ماليا بسبب حيازة الكوكايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغريم الممثل العالمى بول أندرسون الذى لعب شخصية آرثر شيلبي في سلسلة Peaky Blinders مبلغاً مالياً بتهمة حيازة المخدرات بعد العثور عليه مع مجموعة مختارة من المواد في حانة هامبستيد في يوم الملاكمة 2023.

مثل أندرسون، 48 عاما، أمام المحكمة، وأقر بأنه مذنب لحيازة الكوكايين من الدرجة الأولى والأمفيتامينات من الدرجة ب واثنين من المواد الموصوفة طبيا من الدرجة ج. تم تغريمه 1345 جنيهًا إسترلينيًا.



بول أندرسون

بالنسبة الى ميل اون لاين، تم استدعاء الشرطة بعد أن اكتشف مدير الحانة ما يعتقد أنه أبخرة كوكايين قادمة من مرحاض المعاقين بعد أن كان أندرسون هناك.

وبحسب ما ورد تم نقل الممثل البريطاني، الذي تشمل اعتماداته الأخرى فيلم The Revenant وفيلم كيفن هارت الأخير Lift، إلى مركز الشرطة حيث تم العثور على الكوكايين والأمفيتامين والديازيبام والبريجابالين.

ويعتقد أن محامي أندرسون قال للمحكمة إنه لم يكن يدخن الكوكايين، قائلا: "لقد وجد نفسه في وضع مؤسف وكان ينبغي أن تكون لديه القوة ليقول لا".

ويقال إن محاميه أضاف قائلا:"ستتعرف على المدعى عليه من خلال الدور المكثف للغاية الذي لعبه في مسلسل تلفزيوني، وغالبًا ما يتم التعرف عليه ويبذل قصارى جهده لإرضاء محبي السلسلة الشهيرة من خلال الانزلاق إلى الشخصية".

وكان قد اختتم مسلسل Peaky Blinders في أبريل 2022، ومن المقرر أن يعود السلسلة إلى الشاشة الكبيرة بفيلم من تأليف المبدع ستيفن نايت، وكان قد لعب أندرسون دور آرثر شيلبي، الأخ الأكبر لتوماس شيلبي الذي يلعب دوره النجم العالمى كيليان مورفي، منذ الحلقة الأولى التي تم بثها عام 2013.

ومن بعد الحادث، أصبح إدراجه في الفيلم الذى بدأ العمل عليه، موضع تساؤل الآن بعد الغرامة، حيث قال أحد المطلعين لصحيفة ديلي ستار إن ذلك يخلق "مشاكل كبيرة" للإنتاج، وأضافوا: "سيكون من الصعب جدًا الحصول على فيلم Peaky Blinders بدون هذه الشخصية المحورية، بينما سيكون من الصعب إعادة تمثيل الدور وكأن شيئًا لم يحدث. والخيار الثالث هو إلغاء الأمر".