بالصور- كايلي جينر تسحر الجمهور بجمالها و إطلالتها خطفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأخر إطلالة لها على المتابعين عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً و مقاطع فيديو، تألقت فيها ب كروب نو باللون الأسود من دون أكمام مكشوفة الصدر مع تنورة باللون الأسود من الفرو و معطف على كتفها من نفس القماشة و اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها و كأنه مبلول، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه سيلينا غوميز وهي تخبر زميلتها تايلور سويفت شيئاً، ما دفع بعض قارئي الشفاه للتوصل إلى أن الحديث كان نميمة حول رفض كايلي جينر اقتراب سيلينا من تيموثي.
وبحسب قارئ الشفاه جيريمي فريمان، قالت سيلينا لتايلور: "لم يوافق على التقاط صورة معي، قال لا:، لترد كيلي: "تيموثي؟؟"،واضافت: "حاولت ولم أستطع فقد يسبب هذا إزعاج لهما".
ونفى مصدر مقرب من سيلينا لجلة "People "، أن تكون المغنية والممثلة قد حاولت التقرب من كايلي جينر وتيموثي شالاميت أو أنها حتى رأتهما في الحفل.
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