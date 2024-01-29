إليسا| موعد طرح أحدث أغانيها "كلو وهم"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة إليسا في سلسلة الإصدارات الغنائية لشتاء 2024، من خلال “كلو وهم”، المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

ومن المقرر أن يستمع محبو إليسا أغنيتها الجديد كلو وهم، الليلة، بعد مرحلة دعائية مميزة انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع عرض فيلمها الوثائقي عن حياتها IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

أغنية كلو وهم من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، والتي تتضمن ألبومها الجديد التي لم تكشف عن إسمه حتى الآن.

فتحت إليسا في IT’S OK كتاب أسرارها عن جوانب نادرة في حياتها الشخصية والفنية وأسرار إصابتها بمرض السرطان وكيفية تخطي تلك المرحلة الخطرة وتأثيرها في سير حياتها بشكلٍ طبيعي، بجانب مواجهتها للتنمر في فترة من حياتها وصعوبات مشوارها الغنائي، وجرأة كليباتها التي وضعتها في مرمى الانتقادات طوال الوقت، والبحث عن الاستقرار العاطفي والخوف من التقدم في العمر دون تكوين عائلة وما إلى ذلك.

أحدث أغاني إليسا العقد

أصدرت إليسا حديثًا أغنية “العقد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها "بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب