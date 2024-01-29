اليوم.. حفل توقيع كتاب «فرقة العمال المصرية» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية» وهو الإصدار الأكثر مبيعًا لعام ٢٠٢٣ فى مبيعات المركز القومى للترجمة.

يقام حفل التوقيع بحضور الدكتور شكرى مجاهد و الأستاذ محمد صلاح على وذلك بقاعة حفلات التوقيع بلازا ١–الدور الثانى فى تمام الساعة ١١ من صباح اليوم ٢٩ يناير.

كتاب «فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان فى الحرب العالمية الأولى»، من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكرى مجاهد و محمد صلاح على.

‎يروى هذا الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية أثناء الحرب العالمية الأولى. حيث فرض البريطانيون الأحكام العرفية فى مصر وجندوا ما يقرب من نصف. مليون شاب كان أغلبهم من الريف. وجُنَد كثير منهم بالقوة كعمال عسكريين فى أوروبا والشرق الأوسط فعملوا بالشحن والتفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا خنادق فى غاليبولى، وساقوا الجمال المحملة بالمؤن فى صحارى ليبيا والسودان وسيناء وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة، ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية فى أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو سوريا التى كانت أكبر مسرح للحرب، كما أنشئت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية وأنابيب المياه الواصلة بين مصر و فلسطين والتى أصبحت أساس البنية التحتية للأمبراطورية البريطانية طوال جيل بعد ذلك، ويوثق كتاب فرقة العمال المصرية تجربة هؤلاء الرجال فى الحرب ويتتبعهم حتى الثورة المصرية 1919 ‎بحسب المترجم، الكتاب هو توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية فى الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة فى سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالانجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة فى الوقت الذى يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد وعبارة (غير بيض) من أهم مفاتيح بناء الكتاب و أدواته التحليلية والتفسيرية ذلك ان العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال.

‎ويضيف المترجم: من اللافت أن من قام بعملية جمع المادة العلمية التى بنى منها وبها المؤلف سرديته، أغلبهم أوربيون دفعهم الفضول التاريخى والرغبة فى مراجعة الرواية التاريخية الأوروبية المتوارثة المليئة بالثقوب حتى كادت تفقد مصداقيتها.

جدير بالذكر أن المركز القومى للترجمة يشارك بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراته خلال المعرض ويقدم خصومات ٢٥٪ على جميع الإصدارات.