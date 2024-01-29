محمد منير ورامي صبري وشارموفرز| أسعار تذاكر الحفل الثلاثي وطريقة الحجز

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية سميت بـ" حفل القرن"، يجتمع الكينج محمد منير مع الفنان رامي صبري والفريق الغنائي الشهير “شارموفرز”، داخل أحد المتنزهات الكبرى بالقاهرة.

تفاصيل حفل محمد منير ورامي صبري وشارموفرز وأسعار التذاكر

يقام الحفل في 16 فبراير القادم داخل أحد المتنزهات الكبرى في التجمع الخامس، ويتم فتح الابواب 1 ظهرًا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى بقيمة 510 جنيه، الثانية بـ 760 جنيه، الثالثة 2010 جنيه، والفئة الخاصة بالطاولات بقيمة 11 ألف للـ 4 أفراد.

يشهد الحفل تجمع غنائي للمرة الأولى بين الكينج منير ورامي صبري وشارموفرز بألوان غنائية مختلفة التي يمثلها كلًا منهم.

أغنية محمد منير “يافلسطيني”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ منير “يافلسطيني”، من كلمات عصام عبد الله، ألحان:كامل الشريف، توزيع: فتحي سلامة، وتضمن الكليب الخاص بالأغنية صور تعبيرية الغضب والغليان الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 70 عامًا، وانفجار الشعب المكبوت المستمر آخرهم “طوفان الأقصى” العملية التي انطلقت في الـ 7 من أكتوبر ونتج عنها الهجوم المتبادل بين المقاومة وقوات الاحتلال.

رامي صبري وألبومه الجديد “النهايات أخلاق”

أما رامي صبري فقد طرح أحدث ألبوماته “النهايات أخلاق”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

تضمن ألبوم النهايات أخلاق 11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي”.

كانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".

أحدث أغاني شارموفرز

أما فريق شارموفرز فقد طرح مؤخرًا “هل” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والتي سجلت أكثر من 170 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

هل فيه طريقة للرجوع للحياة ؟ بعد الحقيقة وبعد اللي شوفناه بعد انعدام الانسانية والرجوع للجاهلية والمشاهد المأساوية وكل اللي عيشناه هل فية طريقة نبتسم ونعيش والناس هناك يومهم ميعديش مع اننا نفس القضية وكلنا نفس الضحية الفرق بينا خطوتين يعني المسافة ، مفيش بعد استماع صوت الاهات ع التليفونات رؤيا الوشوش المقهورين جوه الشاشات بعد ما عرفنا ألام وعيونا بطلت تنام وحضرنا قَتل الأُمنيات وشوفنا ناس بِقلوب حَجر عُمي النَظر إخترعوا أسباب للسكات ميهمهومش لا صوت صريخ ولا صوت عِياط ويهمهم صوت ضحكهم ، وقت الحداد هل فيه طريقة للرجوع للحياة بعد سمع بُكا البنات ع الأمهات وجع الأم وحزنها خوفها وكسرة قلبها ".