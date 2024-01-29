ياسر رشاد - القاهرة - شروط جائزة الأعلى للثقافة لمسابقة الشعر والنقد المخطوطة

الإثنين 29/يناير/2024 - 02:05 م 1/29/2024 2:05:33 PM

فتح باب الترشح لجوائز مسابقة الشعر والنقد بالأعلى للثقافة

تعرف على



أعلن المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:



أولاً: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة



أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:



1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).

أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

- تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.