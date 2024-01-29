الليلة.. صناع "رحلة 404" ضيوف "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الإثنين، صناع فيلم "رحلة 404"، ضيوفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويشارك في الحلقة بجانب الفنانة منى زكي كل من المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، جيهان الشماشرجي، وسعاد بوشناق، والذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم وكواليس ما دار بينهم أثناء التصوير.

تدور أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي، التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، مجموعة من أبرز الفنانين منهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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