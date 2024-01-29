أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق في باريس والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصور لها، خلال حضورها عرض أزياء في باريس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بملابس كاجوال، في أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "وحشتيني، قلبي، القمر ست غادة، النجمة، منورة، ماشاء الله، الملكة ونقطة على السطر، بموت عليكي، برنسيسة مصر وست الهوانم".

وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن

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