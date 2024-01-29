100 ألف يورو.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي للسرقة، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس

أحلام كانت في باريس ضمن فعاليات أسبوع الموضة بـ باريس، وتعرضت الفنانة للسرقة من أمام مسكنها في حي باسي المطل على برج إيفيل.

وتقدمت أحلام ببلاغ للشرطة الفرنسية، بعد أن قالت إنها سُرق منها مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن تركت حقيبتين أمام محل إقامتها، وعندما عادت لم تجدهما، ويجري الآن تحقيق رجال الشرطة للتعرف على السارق، ومحاولة لإعادة المقتنيات لـ صاحبتها، حيث يتم الاستعانة بكاميرات المراقبة بالمسكن، للتوصل إلى السارقين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة، ففي عام 2016 فقدت أحلام ساعتها الخاصة، التي بلغت قيمتها 100 ألف يورو، من ماركة رولكس، هذا بالإضافة إلى حجر ياقوت، وذلك أثناء وجودها بأحد المطاعم في باريس، حيث كانت تضع الفنانة حقيبتها الخاصة بجانبها، ولكن بعد فترة اختفت الحقيبة ولم تجدها الفنانة، وذلك حسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية.

ومن ناحية أخرى شاركت المطربة أحلام في الأيام الماضية بحفل ليلة نجمات العرب، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وخلال الحفل قالت أحلام: كل عام وأنتم بخير والسعودية وأرضها وهواها بخير، حفل لا يقل عالميًا عن أي حفل، شكرًا شركة روتانا والنجمات اللاتي تألقن اليوم، وشكرًا المايسترو السعودي هاني فرحات، وأشكر الموسيقيين من جمهورية مصر العربية الموجودين في ضهرنا اليوم.

اقرأ أيضا:

بعد نقله المستشفى.. آية سماحة لزوجها المخرج محمد السباعي: "سأكون بجانبك"

رمضان 2024.. ملك زاهر تنشر صور من كواليس مسلسل "محارب" وتكشف عن اسمها