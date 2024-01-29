نبيل الحلفاوي مهاجما مدرب منتخب مصر: حقق أسوأ نسخة على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شن الفنان نبيل الحلفاوي، هجوما ضد روي فيتوريا "المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم"، بعد خروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، إثر الهزيمة بضربات الترجيح، في المباراة التي خاضها المنتخب الوطني أمس الأحد.

الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب: "معه فريق نصفه محترفون في أوروبا لم يبخل أحدهم بنقطة عرق، فحقق أسوأ نسخة على الإطلاق أمام أسهل مسار واجهناه في أمم إفريقيا مقابل 200000 دولار شهريا 18xشهر=مليون و600 ألف دولار".

وتابع: "أظن كده اتعشت وزيادة. لن نصادف مثل هذا السفه في أي مكان آخر.. كفاية .. مدير فني وطني والنهاردة قبل بكرة".

يذكر أن منتخب مصر لكرة القدم، ودع بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار، إثر هزيمته من منتخب الكونغو، بضربات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهم