بعد هزيمة المنتخب.. عبدالرحيم كمال يوجه رسالة لـ حسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه السيناريست عبدالرحيم كمال رسالة لـ حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
ونشر عبدالرحيم صورة شحاتة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الراجل ده لازم يتعمله تمثال في إستاد القاهرة، وتحته يتكتب المدير الفني المصري الذي صنع ما لم يصنعه الأجانب".
عبدالرحيم كمال قدم العديد من الأعمال الناجحة والهامة منها: "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"أهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".
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