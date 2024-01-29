بعد هزيمة المنتخب.. عبدالرحيم كمال يوجه رسالة لـ حسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه السيناريست عبدالرحيم كمال رسالة لـ حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ونشر عبدالرحيم صورة شحاتة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الراجل ده لازم يتعمله تمثال في إستاد القاهرة، وتحته يتكتب المدير الفني المصري الذي صنع ما لم يصنعه الأجانب".

عبدالرحيم كمال قدم العديد من الأعمال الناجحة والهامة منها: "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"أهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".

اقرأ أيضا:

الليلة.. صناع "رحلة 404" ضيوف "صاحبة السعادة"

أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق في باريس والجمهور يعلق