نسرين طافش تمارس التمارين الرياضية في أحدث ظهور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت طافش في الفيديو بملابس رياضية، وهي تمارس التمارين الرياضية اليومية.

وعلقت طافش على الفيديو: "لا تراقب الساعة، افعل ما تفعله واستمر".

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "صباح الجمال يسعدلي قلبك، شو هالنشاط يا نسرين، يسعد صباحك، كلك نشاط وحيوية، إني أحب الرياضة، أنتي أحلى ممثلة، عاش يابطل، يا صباح الورد والياسمين".

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على المشاركة في مسلسل "بدون مقابل"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت نسرين صورًا لحظة تعاقدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل بدون مقابل، إنتاج شركة أفلام محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد، تأليف حسام موسى، إشراف عام أحمد جابر".

وأضافت:"مع كوكبة من نجوم مصر هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل".

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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