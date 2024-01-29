مها الصغير تحيي الذكرى الثالثة لرحيل والدها: "مازلت أفتقد صوتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الإعلامية مها الصغير، على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل والدها مصفف الشعر محمد الصغير.

نشرت مها الصغير صورًا تجمعها بوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الموت يغير كل شيء، وفي حياتنا الزمن لا يغير أي شيئًا، مازلت أفتقد صوتك، والقصص التي لا تنتهي بيننا".

وأضافت مها الصغير: "وجودي بين ذراعيك، هذا ما أفتقده حقًا، لقد تركتني لحقيقة بشعة جدًا أراها كل يوم، حبيبي لا الزمن يغير شيئًا ما زلت أفتقدك اليوم كما فعلت يوم رحيلك".

ويعد محمد الصغير، أحد أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي، وتعاون خلال مشواره الممتد لأكثر من 40 عاماً، مع العديد من نجمات الفن.

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