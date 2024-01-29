فن ومشاهير

برسالة مؤثرة.. شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد شقيقه الراحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان شريف رمزي ذكرى ميلاد شقيقه الراحل صلاح رمزي برسالة مؤثرة.

ونشر شريف صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلق شريف على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، ويارب تكون متنعم في الجنة دلوقتي".

يذكر أن صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي رحل عن عالمنا يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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