برسالة مؤثرة.. شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد شقيقه الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان شريف رمزي ذكرى ميلاد شقيقه الراحل صلاح رمزي برسالة مؤثرة.

ونشر شريف صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلق شريف على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، ويارب تكون متنعم في الجنة دلوقتي".

يذكر أن صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي رحل عن عالمنا يوم 22 نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

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